Remake zu White Album: Memories like Falling Snow erscheint auch im Westen

Wie Shiravune bekannt gab, erscheint die romantische Visual Novel White Album: Memories like Falling Snow auch im Westen. Ursprünglich erschien der Titel am 24. Juni 2010 für PS3 in Japan, bei uns wird es am 4. August 2023 so weit sein. Das Spiel erscheint als PC-Version via Steam und unterstützt die japanische, englische und chinesische Sprachausgabe.

Touya Fujii und Yuki Morikawa sind ein Paar. Doch Yuki ist eine angehende Sängerin und hat kaum noch Zeit für ihren Freund, weil sie immer beliebter wird. In der Visual Novel wird es darum gehen, ob die Beziehung der beiden der Berühmtheit standhält oder ob der volle Terminkalender das Ende besiegelt.

Als der Winter hereinbricht und die Luft kälter wird, nehmen die beiden neue Titel für das Album ihrer Liebe auf … Dieses Album wird so weiß wie Schnee und so ergreifend sein.

Yuki Morikawa wird von Aya Hirano gesprochen. Ihre Mentorin Rina Ogata, die sich ihren Status als Popsängerin schon hart erkämpft hat, wird von Nana Mizuki gesprochen.

Ein alter Trailer:

Bildmaterial: White Album: Memories like Falling Snow, Shiravune/AQUAPLUS