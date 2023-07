Protagonist Link aus Zelda: Tears of the Kingdom wird als Figma-Figur verewigt

Auf der Anime Expo 2023 stellte Good Smile Company eine neue „The Legend of Zelda“-Figur vor. Im Zuge der kürzlichen Veröffentlichung von „Tears of the Kingdom“ widmete man nun Protagonist Link eine eigene Figur.

Zur Ankündigung gab es einen ersten Blick auf den Prototypen in noch nicht koloriertem Zustand. Ein Veröffentlichungsfenster ist derzeit noch nicht bekannt.

Erster Blick auf die Figma-Figur von Link

Hier ist ein genauerer Blick auf die Link-Figma von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und seine Accessoires: Das präsentierte Bild zeigt Link in seiner vertrauten hylianischen Tracht, inklusive Master-Schwert und Hylia-Schild.

Zuletzt kündigte Nintendo zwei neue amiibo-Figuren an, die sich zur bereits erhältlichen „Tears of the Kingdom“-Version von Link gesellen. Zelda und Ganondorf sollen im Winter 2023 verfügbar werden.

Bildmaterial: Good Smile Company