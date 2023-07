Persona 5 Tactica: Atlus teilt jede Menge frische Details zu Story und Gameplay

Nachdem sich die beliebten Phantomdiebe bereits in Persona 5 (Royal) in klassisch rundenbasierten RPG-Kämpfen durch die korrumpierten Gedanken fieser Schurken kämpften, folgte mit Persona 5 Strikers ein Abenteuer ins Musou-Genre. Außerdem tanzte sich die sympathische Diebesbande durch das Rhythmusspiel Persona 5: Dancing in Starlight.

Da verwunderte es kürzlich sicher die wenigsten, dass Joker, Morgana und Co. bereits das nächste Abenteuer im Blick haben. Mit Persona 5 Tactica verschlägt es die Teilzeit-HeldInnen ins rundenbasierte Strategie-Genre. Dazu teilte Atlus nun neue Details rund um die Story, Charaktere und Gameplay des Spiels.

Die Phantomdiebe inmitten einer Rebellion

In „Tactica“ finden sich die Phantomdiebe der Herzen einmal mehr im bizarren Metaversum wieder. Umzingelt von einer mysteriösen Armee namens „Legionäre“, steht es nicht gut um Joker und seine GefährtInnen. Die Anführerin der Legionäre – Marie – unterzieht die Diebe nämlich einer Gehirnwäsche. Nur Joker und Morgana bleiben verschont. Oh je.

Immerhin eilt in letzter Sekunde Erina zur Rettung – die Anführerin der sogenannten Rebellen. Im Versteck der Rebellen – das dem Café LeBlanc seltsamerweise gleicht – erfahren Joker und Morgana, dass sie hier in Maries Königreich sind. Gemeinsam mit Erina bilden sie eine Zweckgemeinschaft, um Marie zu stoppen und ihre Freunde zu retten. Dabei erhalten sie nicht zuletzt Unterstützung von Politiker Toshiro Kasukabe.

So spielt sich Persona 5 Tactica

In „Tactica“ geht es in rundenbasierten Strategie-Schlachten zur Sache. Der Schlüssel zum Erfolg liegt dabei darin, zeitig Deckung zu suchen, wenn Schaden droht. Gehen SpielerInnen nicht zeitig in Deckung, riskieren sie nicht nur Schaden durch Feinde, sondern ebenso, dass diese im Rahmen eines „Noch 1“ erneut angreifen.

Natürlich gehen auch Feinde in Deckung. Um diese zu durchbrechen, gilt es, sie im Nahkampf anzugreifen. Ist ihre Deckung durchbrochen, können weitere Einheiten zum Folgeangriff ansetzen – das gewährt dann wiederum SpielerInnen eine weitere Aktion im Zuge von „Noch 1“.

Auch die klassischen Zauber der Serie spielen in „Tactica“ eine Rolle. Der Feuer-Zauber Agi versetzt Feinden etwa zum Ende des Zuges Schaden. Und mit dem Blitz-Zauber Zio lassen SpielerInnen Feinde für eine Runde aussetzen.

Jede Aktion füllt übrigens die sogenannte Spannungsanzeige. Einmal gefüllt, setzen SpielerInnen zu einzigartigen Charakter-Skills an. Die reichen von heftigen Angriffen bis zu hilfreicher Unterstützung.

Rollenspiel-typisch steigen die Phantomdiebe durch gewonnene Kämpfe in der Stufe auf. Die damit einhergehenden Wachstumspunkte investieren SpielerInnen in Skillbäumen – jeder Charakter besitzt seinen eigenen. Im Versteck lauschen SpielerInnen zudem diversen Gesprächsevents.

Persona 5 Tactica erscheint am 17. November für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Switch und PCs. VorbestellerInnen erhalten zudem einen DLC mit zwei besonderen Personas: Orpheus Picaro & Izanagi Picaro.

Bildmaterial: Persona 5 Tactica, Atlus, P-Studio