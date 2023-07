Nippon Ichi Software will mit drei noch unangekündigten Spielen seinen 30. Geburtstag feiern

Die Woche der runden Geburtstage: Nach Yo-Kai Watch feiert auch Nippon Ichi Software in diesen Tagen ganz groß. Der Publisher und Entwickler der Disgaea-Spiele wurde am 12. Juli 1993 gegründet – vor 30 Jahren also. Man schaltete dazu eine Anniversary-Website.

Neben einer kleinen Botschaft von Präsident Tetsuhisa Seko und einer Übersicht über alle Veröffentlichungen gibt es auch eine Teaser-Seite für die vier Spiele, mit denen man den 30. Jahrestag begehen will. Angekündigt ist davon bislang nur Hayarigami 1-2-3 Pack. Die Spielesammlung der Horror-Serie erscheint am 27. Juli in Japan für PS5, PS4 und Switch.

via Gematsu, Bildmaterial: Nippon Ichi Software