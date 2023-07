NieR-Konzert: Hier gibt es ab heute die Karten für Berlin im Februar 2024

NieR geht auf Tour – kürzlich gab Square Enix die Tourdaten für das NieR: Orchestra Concert bekannt. Die Freude hierzulande war groß, denn auch Berlin ist Spielort. Am 27. Januar 2024 wird die Reihe in Los Angeles eröffnet. Europa ist neben Berlin auch mit Barcelona und Paris dabei.

Am 10. Februar 2024 wird NieR-Musik im Tempodrom gespielt. Der Kartenvorverkauf dafür beginnt heute, am 25. Juli 2023, um 14 Uhr bei Eventim – so vermelden es die Veranstalter. Die Vorverkaufsseite wird erst dann live geschaltet. Schwer zu sagen, wie groß die Nachfrage ist. Aber NieR ist der Nische längst entwachsen. Beeilt euch also besser.

Die Konzertreihe entsteht bei AWR Music Productions mit Unterstützung von Square Enix. Gespielt wird von einem Symphonie-Orchester unter der Leitung von Dirigent Eric Roth. Mit dabei sind auch die Solisten Emi Evans and J’nique Nicole.

Wie viele andere Videospielmusikkonzerte setzen die Veranstalter auf eine bildgewaltige Begleitung auf HD-Videoleinwand. Das Programm dafür soll speziell entwickelt worden sein, beteiligt waren daran Yoko Taro und Keiichi Okabe.

Bildmaterial: NieR: Orchestra Concert, Square Enix, AWR Music Productions