Natsu-Mon: 20th Century Summer Vacation zeigt Nachbarstadt, Teleport-Toiletten und Schweine

Natsu-Mon: 20th Century Summer Vacation erscheint in Japan schon in wenigen Tagen. Am 28. Juli 2023 können Interessierte in die Welt des kleinen Jungen eintauchen, der seine Sommerferien mit so vielen Aktivitäten wie möglich verbringt.

Die Verantwortlichen haben kurz vor der Veröffentlichung viele neue Details zum Spiel enthüllt. Es wird beispielsweise möglich sein, die Nachbarstadt Tonari zu besuchen. Es gibt hier viele interessante Orte wie den Uhrenturm mit einem Museum und eine Firma, die Zeitungen herstellt.

Toiletten, Schweine und der Transport

Wir können selbst entscheiden, ob wir mit dem Bus oder dem Zug zwischen den beiden Städten fahren. Liegt uns nichts von beidem, können wir auch laufen und das Sonnenblumenfeld zwischen den Städten bestaunen. Es gibt im späteren Spielverlauf sogar einen Gleiter, mit dem wir uns in die Lüfte begeben können.

Der Bus kann von überall aus gerufen werden, falls wir ein Ticket haben. Doch das Ziel ist eine der Bushaltestellen, die wir aufgedeckt haben. Wir sollten die Stationen also direkt abspeichern, sobald wir eine sehen.

Die Toiletten sind ebenfalls nicht zu verachten, denn sie teleportieren uns beim Betreten direkt ins Badezimmer unserer Unterkunft. Wie praktisch!

Hinzu kommt eine Wahrsagerin aus der Zirkustruppe, die uns unser Schicksal vorhersagen kann. Hinter dem Schrein gibt es einen Schweinestall, auf den der Priester aufpasst. Ab und zu bückst eines der Tierchen aus, also fangt es wieder ein. Ihr könnt die Schweine sogar füttern, wenn ihr wollt.

