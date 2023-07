Nach FF Pixel Remaster: Aktionär fragt nach Remaster zu Xenogears und das sagt Square Enix

Nach dem Erfolg der Final Fantasy Pixel Remaster scheint Square Enix Remaster weiterer alter Titel in Betracht zu ziehen. Das geht aus einer Q&A-Runde im Rahmen der 43. jährlichen Aktionärsversammlung des Unternehmens hervor.

Xenogears Remastered, bitte?

Ein Aktionär fragte nach möglichen Plänen für weitere Remaster älterer Spiele – immerhin seien die Final Fantasy Pixel Remaster erfolgreich gewesen. Einen persönlichen Wunsch äußerte er auch gleich: „Ich würde gern Xenogears spielen.“

Die Antwort eines Mitglieds des ‚Square Enix‘-Vorsitzes: „Wir werden davon absehen, Informationen über neue Titel zu teilen, prüfen jedoch verschiedene Ideen innerhalb des Unternehmens und hoffen, dass Sie sich auf bevorstehende Ankündigungen freuen.“

Square Enix wurde auch gefragt, warum das Unternehmen „längere Lücken zwischen Spielveröffentlichungen habe als seine Konkurrenten“ und was der Vorstand über den Veröffentlichungsplan für kommende große Titel denkt.

Auch hier eine zurückhaltende Antwort: „Ich sehe davon ab, ins Detail zu gehen, aber ich möchte sagen, dass wir glauben, dass die Stärkung unserer internen Entwicklungsorganisation von Vorteil sein wird, da die Schwierigkeit bei der Entwicklung wichtiger Titel extrem steigt, was auch Auswirkungen auf die Entwicklungsvorlaufzeiten hat.“

Und weiter: „Wir hoffen, dass diese Stärkung unserer Organisation nicht nur die Entwicklung großer Titel, sondern auch neuer IPs unter dem neuen Managementteam vorantreiben wird.“

Durststrecke? Fehlanzeige.

Von einer Durststrecke kann bei Square Enix aber eigentlich auch keine Rede sein. Nach einer Flut von Veröffentlichungen im Vorjahr, gingen 2023 Forspoken, Theatrhythm Final Bar Line, Octopath Traveler 2, Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo und das Schwergewicht Final Fantasy XVI an den Start.

Es folgen noch Dragon Quest: The Adventure of Dai – Infinity Strash, Star Ocean: The Second Story R und Dragon Quest Monster: The Dark Prince. Und Anfang 2024 winkt dann auch schon der zweite Eintrag in die groß angelegte FF7-Remake-Trilogie – Final Fantasy VII Rebirth.

via VGC, Bildmaterial: Final Fantasy Pixel Remaster, Square Enix