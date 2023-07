My Hero Ultra Rumble geht im Herbst an den Start – zahlreiche Verbesserungen geplant

Bandai Namco hat die Veröffentlichung von My Hero Ultra Rumble schon im Juli 2022 auch für den Westen angekündigt. Anschließend gab es einen geschlossenen Beta-Test und es herrschte fast ein Jahr Funkstille. Ende Mai 2023 ließ Bandai Namco eine Open-Beta folgen, die vor genau einem Monat ihr Ende fand.

Über 500.000 Fans haben an der Open-Beta teilgenommen – es gab also viel auszuwerten. Jetzt ist man offensichtlich so weit, die Veröffentlichung einzugrenzen. In einem Blogbeitrag gibt Producer Aoba Miyazaki Informationen über Verbesserungen und Neuerungen. Im Herbst 2023 soll das Battle-Royale-Game für bis zu 24 SpielerInnenfür PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs via Steam erscheinen.

Es wird kostenlos spielbar sein. Die 24 SpielerInnen teilen sich auf drei Teams zu je acht TeilnehmerInnen auf. Dann gilt es nur noch zu überleben – so wie in jedem Battle Royale. Die Fähigkeiten und Werte eines jeden Charakters basieren dabei auf seiner jeweiligen Macke. Mit Skill Cards, die ihr in den Leveln sammelt, verbessert ihr euch weiter.

Ein älterer Trailer:

Bildmaterial: My Hero Ultra Rumble, Bandai Namco, Byking