Hatsune Miku: The Planet of Wonder and Fragments of Wishes erscheint in Kürze für Steam

Publisher Komodo und Entwickler Crypton Future Media werden Hatsune Miku: The Planet of Wonder and Fragments of Wishes für PC-Steam veröffentlichen. Einen Termin gibt es ebenso wenig, wie neues Spielmaterial. Der Titel ist erst im Juni für Nintendo Switch erschienen, ziemlich still und leise auch hierzulande.

Miku und ihre Freunde landen auf einem mysteriösen Planeten, treffen dort einzigartige Charaktere und spielen allerhand Mini-Spiele. Nun davon gibt es insgesamt, enthalten sind auch die ehemaligen Smartphone-Games Hatsune Miku Amiguru Jump und Hatsune Miku Amiguru Train. Sammelt Coins und erreicht den Highscore!

Ein alter Trailer:

Bildmaterial: Hatsune Miku: The Planet of Wonder and Fragments of Wishes, Komodo, Crypton Future Media