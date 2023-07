Ging erstmal in die Hose: The Pokémon Company eröffnet Community-Forum für Trainer

The Pokémon Company hat ein offizielles Pokémon-Forum eröffnet. Richtig, so ein echtes, klassisches Forum. Das kann eigentlich nur schiefgehen – und es ging schief. Inzwischen ist das Forum fleißig moderiert, aber Fans haben natürlich die Möglichkeit genutzt, um bis dahin allerhand witzige, absurde, aber auch peinliche Themen zu eröffnen.

Ein Nutzer feiert: „MIIVERSE IS BACK“ in Anlehnung an das beliebte Netzwerk aus Wii-U-Zeiten. Ein anderer Nutzer fragt: „Welches ist das heißeste Pokémon?“. Manche nutzen die Plattform für LGBTQ-Statements. Bei Nintendo-Life und in diesem Twitter-Thread sind einige der eröffneten Themen gesammelt, die inzwischen moderiert wurden.

Der Plan von The Pokémon Company war natürlich ein anderer: „Hier kannst du dich über die neuesten Pokémon-Nachrichten auf dem Laufenden halten, über dein Lieblings-Pokémon diskutieren und sogar der Community helfen, indem du Fehlerberichte für das Pokémon Sammelkartenspiel Live oder Pokémon Unite einreichst“, heißt es in der Ankündigung.

„Video Games“, „Mobile Games & Apps“, „Anime“ und „News & Articles“ geht es inzwischen geordneter zu. Wenn ihr mitdiskutieren wollt – oder Themen eröffnen möchtet – benötigt ihr übrigens einen Account beim Pokémon Trainer Club. „Enjoy connecting, Trainers“, wünscht sich The Pokémon Company. „Who in the world thought this was a good idea“, fragt ein Nutzer …

Es gibt übrigens auch ein deutsches Forum, aber dort herrscht gähnende Leere.

Bildmaterial: Cube-shaped Pokémon on Cubie Island?!