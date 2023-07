Final Fantasy X: Das Kabuki findet doch noch seinen Weg zu uns – dank Streaming

Ihr erinnert euch an das Kabuki-Theaterstück zu Final Fantasy X, das im März in an den Start ging? Hierzulande blickte sicher so mancher Fan des JRPG-Meisterwerks neidisch nach Japan. Immerhin wurde das Theaterstück exklusiv dort aufgeführt.

Jetzt folgt zumindest ein Kompromiss. Wie man nämlich über den offiziellen ‚Final Fantasy‘-Twitter-Auftritt verkündete, können Fans außerhalb Japans ab morgen – und bis zum 31. Oktober – das Kabuki-Theaterstück streamen.

FFX-Kabuki via Streaming-Plattform

Die Streaming-Plattform Streaming+ ist in 19 Ländern zugänglich, darunter auch Deutschland. Tickets könnt ihr ab sofort bestellen – sie schlagen mit 5100 Yen zu Buche (das entspricht etwa 32,50 EUR). Nach dem Kauf erhaltet ihr einen entsprechenden Streaming-Link via Mail – ganz unkompliziert.

Das Theaterstück selbst ist in zwei Parts unterteilt, beide jeweils ca. 170 Minuten lang. Praktisch also, dass ihr nach Kauf 10 Tage lang Zugriff auf den Stream habt – ihr müsst also nicht alles am Stück sehen. Alle weiteren Infos findet ihr auf der Webseite.

Übrigens: Final Fantasy XVI bekommt 2024 auch eine Bühnenshow spendiert. Und zwar in Form eines Musicals einer weiblichen Theatergruppe.

Bildmaterial: Final Fantasy X Kabuki