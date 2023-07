Final Fantasy Pixel Remaster: Producer über die Schwierigkeiten mit dem neuen Pixel-Font

Eines der großen Themen rund um die Final Fantasy Pixel Remaster: Die Schriftart. In der zunächst veröffentlichten PC-Version der Klassikersammlung mussten sich Fans noch mit einer recht klinischen, „modernen“ Schriftart zufriedengeben. Das gefiel vielen SpielerInnen nicht allzu gut, passte die Schriftart doch nur bedingt zum Retro-Look der Spiele.

In einem früheren Interview erklärte das Team bereits, wie aufwendig die Anpassungen für die Konsolenversionen waren. Sie bekamen eine neue „Pixel-Schriftart“ spendiert. In einem weiteren Interview im Square Enix Blog gibt Producer Naofumi Takuma weitere, detaillierte Einblicke in die Entstehung des Fonts.

Die Bereitstellung des neuen Fonts in den Konsolenversionen war von Anfang an ein Thema. „Das ist etwas, das ich tatsächlich von Anfang an ins Spiel bringen wollte, aber die Meinungen zu diesem Thema waren geteilt, sowohl im Team als auch in der Spielergemeinde“, erklärt Naofumi Takuma. „Ich grübelte hin und her. Viele Leute bevorzugten nämlich eine leichter zu lesende Schriftart, und es gab auch eine überraschende Menge an Leuten, die sich überhaupt keine Gedanken über den Font machten.“

„Wir haben uns nach kommerziell erhältlichen Pixel-Fonts umgesehen, die wir für dieses Remaster lizenzieren könnten, aber wir fanden nichts. Also hatten wir keine andere Wahl, als ihn selbst zu machen. Ich arbeite schon lange im Spielebusiness, aber dies war das erste Mal, dass ich an einem Font werkelte“, so Takuma weiter.

Man suchte ein Unternehmen, dass den Font für das Team entwickeln könnte. Im Laufe von Gesprächen mit diesem Unternehmen beschloss man, dass etwas Ähnliches wie der FF5-Font geeignet wäre. „Dann würde sich FF Pixel Remaster mehr wie die Originaltitel anfühlen, gleichzeitig aber auch einfach zu lesen sein. Das Unternehmen betrieb ein bisschen Recherche und sah sich verschiedene Schriften an, mit einem besonderen Fokus auf dem FF5-Font, und dann begann man mit der Erstellung des Fonts, ein Buchstabe nach dem anderen.“

„Die Schrift gehört jetzt Square Enix, ich würde also meinen, dass die Leute sie in Zukunft in einem beliebigen Kontext verwenden und jegliche Änderungen daran vornehmen können, die ihnen in den Sinn kommen. Ich wäre sehr glücklich, wenn dieser Font erneut verwendet würde, aber im Moment gibt es dafür, glaube ich, keine spezifischen Pläne“, lacht Takuma.

Bildmaterial: Final Fantasy Pixel Remaster, Square Enix