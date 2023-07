Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons ab sofort für Konsolen und PCs erhältlich

Der Action-Prügler im Retro-Stil Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons ist ab sofort für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PCs via Steam erhältlich. Entwickelt wurde der Titel vom in Singapur ansässigen Entwickler Secret Base. Als Publisher fungiert Modus Games. Der Titel stellt das erste neue Spiel in der Double-Dragon-Serie seit der Veröffentlichung von Double Dragon IV im Jahr 2017 dar.

Double Dragon mit Roguelite-Elementen

SpielerInnen schlüpfen in die Rollen der Zwillinge Billy und Jimmy Lee, die sich nach einem nuklearen Krieg durch New York City kämpfen, um die Stadt von feindlichen Gangs zurückzuerobern. Double Dragon Gaiden soll dabei 13 spielbare Charaktere bieten, die allesamt mit eigenem Move-Set daherkommen. Neben dem gängigen „Beat-’em up“-Gameplay soll Double Dragon Gaiden übrigens auch „Roguelite“-Elemente bieten.

Der Launchtrailer

Bildmaterial: Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, Modus Games, Secret Base