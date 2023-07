Deutsche Verkaufscharts: Story of Seasons: A Wonderful Life fährt die Ernte ein

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts fährt vor allem Story of Seasons: A Wonderful Life die Ernte ein. Das Remake des GameCube-Klassikers kann gleich doppelt Wurzeln schlagen. Die Standardversion holt Bronze in den Switch-Rankings hinter Zelda: Tears of the Kingdom und Mario Kart 8 Deluxe. Die Limited Edition steigt in den gleichen Rankings auf Rang acht ein.

Als zweitstärkste Neuerscheinung der Woche ermittelte GfK Entertainment AEW Fight Forever. Das Videospiel zur 2019 gegründeten All Elite Wrestling Liga kämpft sich auf Platz drei (Xbox Series) sowie sieben (PS5) und fünf (PS4) vor. Spitzenreiter bleiben Diablo 4 (Xbox Series) sowie Final Fantasy XVI (PS5) und Hogwarts Legacy (PS4), welches zusätzlich die Xbox-One-Charts anführt.

Bildmaterial: Story of Seasons: A Wonderful Life, Marvelous, XSEED Games