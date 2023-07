Das war … Kalenderwoche 27/2023

Eine eher ruhige Woche, typisch für den Sommer nach den großen Events, liegt hinter uns. So beschäftigte uns einmal mehr Final Fantasy XVI am meisten. Nach dem Trailer-Rückblick haben wir noch ein Review, ein Preview sowie einen Messebericht für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Zu Final Fantasy XVI (PS5) ist ein neuer Patch erschienen. Dabei schraubt man an einigen Details, so kann man beispielsweise nun den Motion Blur abschalten. Lob gab es auch dafür, dass das Spiel ohne Patches im Prinzip schon sehr gut läuft. Den Titelsong könnt ihr euch zudem inklusive Untertitel anhören.

Für Horror-Fans ist die Neuankündigung Hollow Cocoon (PC) einen Blick wert. Zudem ist zum Manga Shangri-La Frontier eine Videospielumsetzung im Anmarsch. Mit Kādomon: Hyper Auto Battlers (PC) betritt ein weiteres Monsterzähmspiel die Bühne. Auch eine Reihe von Lokalisierungen wurde enthüllt. So dürfen wir uns auf Umsetzungen von Neptunia Game Maker R:Evolution (PS4, PS5, Switch) (Link), My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! -Pirates of the Disturbance- (Switch) (Link) und Sympathy Kiss (Switch) (Link) freuen. Mittlerweile erhältlich sind The Legend of Heroes: Trails into Reverie (PS4, PS5, Switch, PC) (Link) und Master Detective Archives: RAIN CODE (Switch) (Link).

Für das kommende Pikmin 4 (Switch) führte uns Nintendo ins Pikmin-Universum ein. Die englischen Stimmen bekamen wir aus Persona 3 Reload (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) zu hören. Um die Charaktere drehten sich die letzten Informationen zu Persona 5 Tactica (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), dazu gehört auch die Newcomerin Erina. Auf den Dungeon-Crawler Mon-Yu (PS5, Switch, PC) dürfen wir uns am 21. September freuen. Das Anime-Eröffnungsvideo zu Silent Hope (Switch, PC) könnt ihr euch ebenso ansehen wie den japanischen Übersichtstrailer zu Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation (Switch). Die Grundlagen der Alchemie zeigte uns der aktuelle Trailer zu Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg (PS4, PS5, Switch, PC). Einige Gameplay-Einblicke gab es zum Horror-Projekt Slitterhead von Keiichiro Toyama.

Für Granblue Fantasy: Versus Rising (PS4, PS5, PC) wurde mit Nier der nächste Charakter enthüllt. Mittlerweile ist auch die PlayStation-Veröffentlichung von Touhou: New World (PS4, PS5, Switch, PC) datiert, während uns Disgaea 7: Vows of the Virtueless (PS4, PS5, Switch, PC) die Schulbank drücken lässt. Das Eröffnungsvideo gab es zu Radiant Tale (Switch) und zu Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) gab es den Gameplay-Überblick. Ebenfalls die Action stand zum Bullet-Hell-Metroidvania TEVI (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) im Mittelpunkt. Das Veröffentlichungsdatum erfuhren wir zu Ninja or Die: Shadow of the Sun (PC), während es bei Mortal Kombat 1 (PS5, Switch, Xbox Series, PC) um neue Charaktere ging.

Für aktuelle Plattformen ist River City: Rival Showdown (PS4, Switch, PC) unterwegs und Neptunia: Sisters VS Sisters erhält eine Xbox-Portierung. Mittlerweile datiert ist die 5. DLC-Welle für Mario Kart 8 Deluxe (Switch). Den neusten Trailer zu Pokémon Sleep (Mobil) findet ihr hier, ein neues Feature ist ab sofort für Pokémon GO (Mobil) verfügbar und zum Pokémon-Sammelkartenspiel läuft aktuell ein Wettbewerb. Inzwischen kennen wir den ersten DLC-Charakter für Street Fighter 6 (PS4, PS5, Xbox Series, PC). Mit Suicide Squad Isekai erwartet uns ein neues Anime-Projekt.

Auch ein neues Review konntet ihr bei JPGAMES finden. Die Neuauflage von Ghost Trick: Phantom-Detektiv (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht) bietet ein einzigartiges Spielerlebnis. Wer es damals nicht gespielt hat, sollte die Chance nun nutzen! Bereits anspielen durften wir Pokémon Sleep (Mobil) (zum Bericht). So erfahrt ihr, was es mit der neuen App auf sich hat.

Umgesehen haben wir uns auf der DoKomi in Düsseldorf. Lest dazu unseren Messebericht zum kunterbunten Programm. Auch das Kartenspiel Shadowverse: Evolve haben wir uns angesehen. Damit schafft Shadowverse nun den Sprung in die Realität.