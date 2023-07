Bandai Namco stellt zu Sword Art Online: Last Recollection den ersten DLC vor

Beim nächtlichen Showcase zur Anime Expo 2023 stellte Bandai Namco einige neue Details zu Sword Art Online: Last Recollection vor. Dazu zählt auch der DLC „Ritual of Bonds“, der in der Premium- und Deluxe-Edition des Spiels enthalten sein wird.

Kirito und seine Freunde werden gebeten, ein großes unterirdisches Labyrinth zu erforschen, das plötzlich aufgetaucht ist! Indem du die Labyrinth-Dungeons säuberst, kannst du die Ländereien bereichern und verhindern, dass sich das Dunkle Territorium ausbreitet.

Dabei wird man offensichtlich mit verschiedenen Charakteren antreten. Bandai Namco stellte „Volume 1“ und „Volume 2“ vor. Die jeweils enthaltenen Charaktere zeigt euch das nachstehende Schaubild. Mit dabei ist auch ein noch unbekannter Charakter.

Das JRPG soll die ursprüngliche Geschichte von Reki Kawahara neu interpretieren. Kirito muss sich dabei dem Unterweltkrieg stellen. Bekannte Charaktere kehren natürlich zurück, die Geschichte soll jedoch eine unvorhergesehene Wendung nehmen. Bei der Action will man zudem das Tempo erhöhen. Gespielt wird offline alleine und online mit bis zu vier Spielerinnen und Spielern.

Sword Art Online: Last Recollection erscheint am 6. Oktober 2023. Eine Handelsversion gibt es hierzulande unter anderem bei Amazon* für PS4, PS5 und Xbox One. Alle Vorbesteller sollen das Skin-Paket „Schwarzer Schwertkämpfer“ erhalten.

Bildmaterial: Sword Art Online: Last Recollection, Bandai Namco, Aquria