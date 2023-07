Affogato: Als Hexen-Barista bekämpft ihr die Dämonen und Probleme eurer Kunden

Entwickler Spiral Up Games wird in Kürze Affogato für PC-Steam an den Start bringen. Das RPG verspricht eine einzigartige „Reverse-Tower-Defense“-Mechanik. Als Zauberin leitet ihr ein Café in Arorua. Ihr trefft Kunden aus allen Gesellschaftsschichten, hört euch ihre Geschichten an und reist in ihre Gedanken, um ihnen zu helfen.

Neben eurer Doppelrolle aus Zauberin und Cafébesitzerin möchte Affogato euch mit dem besonderen Kampfsystem locken. Die „Reverse-Tower-Defense“-Mechanik ist dabei das Hauptaugenmerk des Karten-basierten Systems. Mit Hexenkarten stärkt ihr eure Fähigkeiten und Kräfte.

Euer magisches Café könnt ihr personalisieren, wenn ihr euch nicht gerade die Geschichten eurer Kunden anhört und ihre inneren Dämonen und Probleme bekämpft. Und natürlich gilt es auch, den ein oder anderen guten Café zuzubereiten.

Ein älterer Trailer:

Bildmaterial: Affogato, Spiral Up Games