Viele neue Details: In Like a Dragon Gaiden werden wir zum Agenten statt zum Yakuza

Im kommenden Jahr geht es mit Like a Dragon: Infinite Wealth in ein neues Hauptabenteuer, das die Protagonisten der Serie aus alten und neuen Tagen vereint. Mit Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name erfahren wir vorher aber noch, was Kazuma Kiryu nach Yakuza 6 so trieb.

Im Zuge des hauseigenen Showcases präsentierte man nun erste handfeste Details zum Spin-Off, in dem sich Kiryu zum waschechten Agenten mausert.

Schläger oder Agent?

Das erwartet euch laut offizieller Webseite:

Was musst du opfern, um die Menschen zu beschützen, die du liebst?

Kazuma Kiryu, eine ehemalige Legende der Yakuza-Welt, täuscht seinen Tod vor, um seine Lieben zu beschützen. Gelegentlich erhält er Aufträge als Geheimagent für die Daidoji-Fraktion, eine zwielichtige Organisation, die einst Mittelsmänner für die Regierung stellte. Kiryus bloße Existenz wird in Daidoji als streng gehütetes Geheimnis behandelt. Dort versinkt er jeden Tag in seiner selbstgewählten Einsamkeit. Bis eines Tages jemand kommt, um Kiryu aus dieser herauszureißen.

In „Like a Dragon Gaiden“ stehen Kiryu zwei Kampfstile zur Verfügung. Der Yakuza-Stil lässt euch mit roher Gewalt auf Feinde einschlagen. Mit heftigen Schlägen, Tritten und allerlei Kram aus der Umgebung machen wir Gegnern das Leben schwer. Quasi, wie in alten Tagen.

Der neue Agenten-Stil hingegen setzt auf Geschwindigkeit. Von der Daidoji-Fraktion erlernt, baut dieser tödliche Stil nicht zuletzt auf praktische Gadgets. Vom Enterhaken, mit dem wir Feinde heranziehen und umherschleudern über Drohnen, die Gegner verwirren bis zur obligatorischen explosiven Zigarette – Kazuma Kiryu goes James Bond.

Schauplätze und Cast

Wir besuchen in „Like a Dragon Gaiden“ in jedem Fall zwei Locations. Zum einen dient Sotenbori, Osaka als Hauptschauplatz des Spiels. In Gebieten unter der Kontrolle der Omi-Allianz besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass jemand Kiryu erkennt.

In Isezaki Ijincho, Yokohama – einer Stadt in Yokohama in der Nähe des Hafens – ist hingegen der Seiryu-Clan beheimatet, die einzige Yakuza-Organisation in der Region.

Auch den Cast enthüllte man bereits:

Kazuma Kiryu (dargestellt von Takaya Kuroda): Ein ehemaliger legendärer Yakuza, der seine Vergangenheit und seinen Namen ausradiert hat.

(dargestellt von Takaya Kuroda): Ein ehemaliger legendärer Yakuza, der seine Vergangenheit und seinen Namen ausradiert hat. Kosei Shishido (dargestellt von Yasukaze Motomiya): Ein Leutnant der Familie Watase, einer Tochtergesellschaft der Omi-Allianz. Das Ass im Ärmel der Watase-Familie.

(dargestellt von Yasukaze Motomiya): Ein Leutnant der Familie Watase, einer Tochtergesellschaft der Omi-Allianz. Das Ass im Ärmel der Watase-Familie. Yuki Tsuruno (dargestellt von Yoshiyuki Yamaguchi): Ein Captain der Watase-Familie, einer Tochtergesellschaft der Omi-Allianz. Das Yakuza-Schwert der Watase-Familie.

(dargestellt von Yoshiyuki Yamaguchi): Ein Captain der Watase-Familie, einer Tochtergesellschaft der Omi-Allianz. Das Yakuza-Schwert der Watase-Familie. Akame (dargestellt von First Summer Uika): Eine schattenhafte Gestalt, die die Besonderheiten von Sotenbori kennt.

(dargestellt von First Summer Uika): Eine schattenhafte Gestalt, die die Besonderheiten von Sotenbori kennt. Homare Nishitani III (dargestellt von Kim Jaeuck): Patriarch des Kijin-Clans, einer Tochtergesellschaft der Omi-Allianz. Dritter Patriarch des Kijin-Clans.

(dargestellt von Kim Jaeuck): Patriarch des Kijin-Clans, einer Tochtergesellschaft der Omi-Allianz. Dritter Patriarch des Kijin-Clans. Kihei Hanawa (dargestellt von Hiroki Tochi): Anführer der Daidoji-Fraktion.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name erscheint am 9. November für PlayStation, Xbox und PCs.

Der Yakuza- und Agentenstil im Video vorgestellt (ab 19:08)

