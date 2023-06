The Last of Us Part I: Naughty Dog verkündet endlich Verifizierung für das Steam Deck

Als The Last of Us Part I kürzlich für PCs veröffentlicht wurde, machte es vor allem mit seiner unzureichenden technischen Optimierung Schlagzeilen. Wer sich nach den Unzulänglichkeiten erkundigte, wurde im Netz mit allerhand amüsanten Zusammenschnitten belohnt.

Verständlich also, dass sich das Team erstmal der Ausmerzung der Fehler widmete und eine Verifizierung fürs Steam Deck ruhte. Bis jetzt.

Steam Deck verifiziert

Naughty Dog verkündet nun nämlich, dass Patch 1.1 bereitstehe. Das Update enthält Leistungsverbesserungen, Korrekturen für verschiedene Abstürze und mehr. Und Steam-Deck-BesitzerInnen freuen sich über die überfällige Verifizierung.

Die Patch-Notes zum neuen Update fallen üppig aus. Ihr könnt sie in aller Ausführlichkeit hier nachlesen.

Stichwort „The Last of Us“: Neil Druckmann weiß um den Wunsch nach The Last of Us Part III, die Entscheidung für das nächste „Naughty Dog“-Projekt sei allerdings bereits gefallen. Und wenn euch die kürzliche Serien-Adaption von HBO gefallen hat, dürft ihr euch auf Nachschub freuen. Nachdem Ellie-Darstellerin Bella Ramsey allerdings bereits durchblicken ließ, dass sich Fans hier wohl noch eine ganze Weile gedulden müssen, bestätigte dies auch nochmal HBOs Head of Drama. Als Grund nennt man den andauernden Autorenstreik.

Bildmaterial: The Last of Us Part I, Sony, Naughty Dog