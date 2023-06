Sonntagsfrage: Spielt ihr Brett- und Gesellschaftsspiel-Umsetzungen von Videospielen?

Die Entwicklung von Videospielen führte dazu, dass auch namenhafte Brett- und Gesellschaftsspiele irgendwann als digitale Umsetzungen in den Wohnzimmern vieler Spielerinnen und Spielern landeten. So dürfen sich Freunde auch online in die Haare kriegen, wenn jemand einfach die Schloßallee in Monopoly kauft. Jedoch lässt sich mittlerweile nicht nur die Schloßallee kaufen, sondern auch Pokémon-Center, Mario Kart-Strecken und Fortnite-Gebiete. Zu letzteren gibt es eine passende Umsetzung.

Spannender als bloße Kooperationen von Videospielen und bekannten Brettspielen, sind eigene Kreationen, die das Spielgefühl des Originals einfangen sollen. So wurden in den letzten Jahren unter anderem Brettspielumsetzungen von Bloodborne und Dorfromantik produziert. Des Weiteren gab es eine Kickstarter-Kampagne zu Elden Ring. Viele Fans freuen sich über derartige Umsetzungen, da diese Umsetzungen ebenfalls gut produziert sind. Gehört ihr zu diesen Fans?

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 11. Juni