Sonic Origins Plus: Die erweiterte Sonic-Sammlung ist ab sofort erhältlich

Die Sonic-Compilation Sonic Origins Plus ist ab sofort erhältlich und aus diesem Anlass hat der japanische Entwickler und Publisher Sega auch gleich den passenden Launchtrailer zur üppigen Sonic-Collection veröffentlicht.

Eine ganze Schippe obendrauf

Neben allen Inhalten der ursprünglichen Sonic-Origins-Collection ist zusätzlich das Plus-Erweiterungspaket enthalten. Dieses bietet ganze 12 Sonic-Spiele für den Game Gear, Knuckles als spielbaren Charakter in Sonic CD und zum ersten Mal Amy Rose als spielbaren Charakter in Sonic the Hedgehog sowie Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles und Sonic CD.

Sonic Origins Plus gibt auch im regulären Handel, diese Ehre wurde dem Erstling nicht zuteil. Die Veröffentlichung für den Handel bietet dabei als Bonus sogar noch ein Wendecover und ein 20-seitiges Artbook. Bei Amazon* könnt ihr euch diese Fassung sichern.

Der Launchtrailer

