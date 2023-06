Shu Takumi verrät, wie die Chancen für eine Fortsetzung von Ghost Trick stehen

Shu Takumi ist seit fast 30 Jahren bei Capcom und führte in dieser Zeit bei vielen Spielen Regie, darunter bei Dino Crisis 2 und mehreren Ablegern von Phoenix Wright und Apollo Justice. Er lieferte sogar Wrights Stimme im Originalspiel. Das Spiel, auf das er vielleicht am meisten stolz ist, ist jedoch das DS-Spiel von 2011 (2010 in Japan), Ghost Trick: Phantom Detective.

Besonders stolz ist Takumi aber auf den DS-Titel von 2011 – Ghost Trick: Phantom-Detektiv. Das und mehr lässt er jedenfalls im Gespräch mit GameInformer durchblitzen. Nun, wo das eigentümliche Mystery-Spiel bald für Nintendo Switch zurückkehrt, drängt sich die Frage auf: Dürfen wir in Zukunft mehr aus dem „Ghost Trick“-Universum erfahren? Takumi klärt auf.

Wie steht es um eine Fortsetzung?

Auf die Frage, ob Takumi – im Zuge der Neuauflage – Ideen für eine Fortsetzung in den Sinn gekommen seien, antwortet er: „Die Geschichte von Ghost Trick: Phantom-Detektiv wird in diesem einzigen Spiel vollständig erzählt, daher denke ich, dass es schwierig sein würde, eine Fortsetzung zu erstellen. Allerdings könnten die Kräfte der Toten, die dieses Spiel einführt, eine gewisse Möglichkeit bergen.“

Mit Protagonist ginge es potenziell also vermutlich nicht weiter. Aber was spräche dagegen, in den Geist neuer ProtagonistInnen zu schlüpfen? Damit man über weitere Ableger nachdenken könnte, müsste die Neuauflage von „Ghost Trick“ aber erstmal gut ankommen. Takumi führt aus: „Ich hoffe, dass die Anzahl der Leute, die dieses Spiel spielen, groß genug ist, dass wir über eine Fortsetzung nachdenken möchten!“ Die Chance besteht also

Im Interview geht Takumi auch auf erste Konzepte, Herausforderungen im Rahmen der Entwicklung und mehr ein. Lest die Details hier.

Ghost Trick: Phantom-Detektiv erscheint am 30. Juni 2023. Hierzulande ist das Spiel nur digital erhältlich, immerhin gibt es digitale Boni. Wer vorbestellt, erhält unter anderem vier Bildschirmhintergründe und zwei Soundtracktitel. Fans des Haptischen bleibt der Blick nach Asien:

Bildmaterial: Ghost Trick: Phantom-Detektiv, Capcom