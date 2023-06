Layers of Fear präsentiert sich im Launchtrailer und ist jetzt erhältlich

Der Entwickler Bloober Team und der Publisher Anshar Studios haben nun den offiziellen Launchtrailer zum ab sofort erhältlichen Horror-Spiel Layers of Fear veröffentlicht. Erhältlich ist der Titel für PlayStation 5, Xbox Series und PCs via Steam und dem Epic Games Store.

Gruseln auf Next-Gen-Niveau

Die Serie, die narrative Horrorspiele aus der Ego-Perspektive geprägt hat, kehrt zurück, um die finale Schauergeschichte in Layers of Fear zu erzählen. Das krönende Werk der Serie ist die beste Gelegenheit, das von Kritikern gefeierte Franchise zu erleben, da es Layers of Fear und Layers of Fear 2 enthält, sowie alle DLCs (einschließlich des neuen DLCs „Final Note“, die dir eine neue Perspektive auf die Handlung von Layers of Fear bietet) sowie die nie zuvor erzählte Geschichte „Die Schriftstellerin“, die alles miteinander verbindet.

Layers of Fear wurde in der Unreal Engine 5 entwickelt und unterstützt Raytracing, HDR und 4K-Auflösung, um euer albtraumhaftes Erlebnis so eindringlich und realistisch wie möglich zu machen.

Aktuell dürfte das Bloober Team jetzt wohl mit der Fertigstellung des Remake von Silent Hill 2 beschäftigt sein. Ein „vergifteter Kelch“, wie ein ehemaliger Serien-Autor findet.

Der Launchtrailer

Bildmaterial: Layers of Fear, Bloober Team, Anshar Studios