Japan feiert Pokémon-Weltmeisterschaften 2023 mit diesen besonderen Events

Vom 8. bis zum 14. August 2023 finden in Yokohama, Japan die Pokémon-Weltmeisterschaften 2023 statt. Dort können sich Veteranen in unterschiedlichen Spielen wie Pokémon GO, Pokémon Karmesin und Purpur sowie Pokémon Unite messen. Auch das Sammelkartenspiel ist einer von vielen Wettbewerben.

Die Veranstalter kündigten nun mehrere Events an, die in Yokohama aufgrund der Weltmeisterschaften stattfinden werden. Aus dem Rinko Park soll beispielsweise der Pokémon Matsuri Park werden. Hier gibt es kleine Stände, an denen BesucherInnen beispielsweise Pokébälle auf Pokémon werfen oder Karpador in Form von Fischen angeln können.

Abends wird es außerdem eine Licht- und Drohnenshow geben, zu der Pikachus auf der Bühne tanzen. Zudem gibt es im Red Brick Warehouse eine weitere Bühnenshow mit Pikachu, Lucario, Quajutsu und anderen Pokémon. Am letzten Tag der Weltmeisterschaften gibt es noch eine große Parade.

Wer daran teilnehmen will, kann die Orte allerdings nicht einfach so besuchen. Für jedes Event werden Tickets verlost. Es gibt aber auch frei verfügbare Events, zu denen jeder kommen kann. Darunter der Pikachu Outbreak oder das Luxusschiff NIPPON MARU, das viel Unterhaltung bieten soll.

via Bisafans, Bildmaterial: Pokémon-Weltmeisterschaften 2023, The Pokémon Company