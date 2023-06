Hideo Kojima: Connected Worlds lässt euch in Kojimas kreativen Prozess eintauchen

Hideo Kojima gehört zweifelsohne zu den bekanntesten Köpfen in der Videospielbranche. Nun haben PlayStation und Kojima Productions eine Dokumentation angekündigt, die einen Einblick in seine Arbeit ermöglichen soll.

Namhafte Regisseure kommen zu Wort

In Hideo Kojima: Connected Worlds kommen diverse Freunde und Kollegen zu Wort. Neben „Sam Bridges“-Darsteller Norman Reedus auch namhafte Regisseure wie George Miller (Mad Max: Fury Road, Three Thousand Years of Longing), Guillermo Del Toro (Pan’s Labyrinth, The Shape of Water) Nicolas Winding Refn (Drive, Neon Demon).

„Weithin als erster Auteur der Videospielwelt betrachtet, bietet dieser visuell fesselnde Dokumentarfilm einen seltenen Einblick in Hideo Kojimas kreativen Prozess, als er sein eigenes unabhängiges Studio gründete“, heißt es in der Trailerbeschreibung.

Hideo Kojima startete seine Karriere 1986 bei Konami, wo er mit Metal Gear für MSX2 den Grundstein für eine langjährige und bis heute gefeierte Serie legte. 2005 gründete er unter Konami Kojima Productions. 2015 verließ er dann Konami und revitalisierte Kojima Productions als unabhängiges Studio – Sony Interactive Entertainment unterstützend im Rücken.

Das Debütspiel seines frischen Studios stellte Death Stranding dar. Eine Fortsetzung ist aktuell in Arbeit. Außerdem arbeitet das Studio an einem mysteriösen Cloud-Projekt mit Xbox. Zuletzt munkelte man, es könne sich dabei um das Horror-Spiel Overdose handeln.

Wann die Dokumentation verfügbar werden soll, bleibt vorerst unklar – „Coming Soon“ heißt es aktuell. Seine exklusive „Weltpremiere“ feiert der Film aber am 17. Juni auf dem Tribeca Filmfestival. Da veranstaltet man dann auch ein Q&A mit der Branchengröße.

Der Trailer zu Hideo Kojima: Connected Worlds

Bildmaterial: Hideo Kojima: Connecting Worlds, Kojima Productions, PlayStation