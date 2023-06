Grasshopper kündigt Shadows of the Damned: Remastered und zeitnahe eigene Direct an

Grasshopper Manufacture hat Shadows of the Damned: Remastered angekündigt. Außerdem dürfen wir mit einer speziellen Grasshopper Direct zum 25. Jubiläum rechnen – diese geht am 14. Juni um 18:00 Uhr deutscher Zeit online.

Dämonenjäger revitalisiert

Der vor einiger Zeit gestartete Countdown auf der Grasshopper-Webseite ist ausgelaufen und man enthüllte eine Remastered-Version des ursprünglich 2011 erschienenen Shadows of the Damned. In diesem Spiel schlüpften SpielerInnen seinerzeit in die Rolle von Garcia, einem beinharten Dämonenjäger.

Einen skurrilen Trailer spendierte man dem Projekt auch gleich und verspricht weitere Informationen im Zuge der Grasshopper Direct in der kommenden Woche. Auf diese ist nun auch der aktualisierte Countdown gerichtet.

Nicht unwahrscheinlich übrigens, dass uns im Zuge des Events weitere Ankündigungen erwarten. Immerhin plant das Studio um Suda51 schon länger drei brandneue IPs aus dem Boden zu stampfen.

Der skurrile erste Trailer

Bildmaterial: Shadows of the Damned: Remastered, Grasshopper Manufacture