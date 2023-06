Final Fantasy XVI: Süßer Mogry erwies sich als Problemkind und hat es fast nicht ins Spiel geschafft

Man mag es kaum glauben, aber Final Fantasy XVI hätte um ein Haar ohne Mogrys auskommen müssen. Das verriet Produzent Naoki Yoshida nun in einem „Square Enix Blog“-Interview.

Ein Umstand, der dem realistischen Ansatz des Titels geschuldet war. Zum einen hatte das Team nämlich Bedenken, ob solch süße Figuren – wie es die Mogrys zweifelsohne sind – in die Welt von Final Fantasy XVI passen. Zum anderen hatte es aber auch schlicht technische Gründe.

Problemkind Mogry

Yoshida erklärt: „Die wohl größte Herausforderung auf fundamentaler Ebene war der Mogry. Das Entwicklungsteam war besorgt, dass die Erstellung von Mogrys zu schwierig sein würde und dass sie nicht zur Welt passen würden, aber unsere assistierende Produzentin meinte: ‚Das ist mir egal, bringt sie einfach ins Spiel!‘ Am Ende haben wir ihren Rat befolgt und einen ins Spiel eingebaut, aber es war viel mehr Arbeit, als wir erwartet hatten.“

Tatsächlich brachte die süße Fellkugel aber auch technische Probleme mit sich, wie Art Director Hiroshi Minagawa ausführt: „Das größte Mogry-Problem entstand, als wir gegen Ende der Entwicklung den Leistungsmodus implementierten. Dieser verändert das Erscheinungsbild der Polygone geringfügig, und wir hatten besonders Probleme mit dem Mogry … am Ende hatte er einfach weniger Fell.“

„Am Ende sah es irgendwie aus wie ein Igel! Wir fragten uns: ‚Ist … ist das ein Mogry? Im Endeffekt führten wir einige Bearbeitungen speziell für den Mogry durch“, witzelt Minagawa.

Zur Erinnerung: Mogrys sind kleine Kreaturen mit weißem Fell, die in diversen Ablegern der Serie auftreten – mal am Rande, mal prominenter (wie in Final Fantasy VI). Ihr Erscheinungsbild ändert sich von Spiel zu Spiel – süß sind sie immer. Der Hartnäckigkeit des Teams ist es nun also zu verdanken, dass wir auch in Final Fantasy XVI ein Wiedersehen feiern.

Am 22. Juni 2023 erscheint Final Fantasy XVI. Im Vorfeld lädt Square Enix aber noch zur Pre-Launch-Party; außerdem erhalten Fans die Chance – im Zuge einer Demo – einen Blick auf das Spiel zu werfen. Die dürfte auch nicht mehr allzu lang auf sich warten lassen.

via Eurogamer, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.