Die Party geht weiter: Nintendo kündigt Everybody 1-2-Switch! an

In den ersten Zügen der Nintendo Switch sollte 1-2-Switch zeigen, was die neue Hybridkonsole auf dem Kasten hat. In zahlreichen Minispielen konnten SpielerInnen die Funktionen der Joy-Cons nutzen, um damit in verschiedenen Disziplinen gegeneinander anzutreten.

Nun kündigt Nintendo – rund sechs Jahre später – einen Nachfolger namens Everybody 1-2-Switch! an. Das Partyspiel erscheint schon am 30. Juni 2023. In der Ankündigung mangelt es an Details: So wissen wir nicht, bis zu wie viel SpielerInnen in einem Team sein können und welche Minispiele enthalten sein werden.

Doch Nintendo verrät, dass statt der Joy-Cons auch das Smartphone genutzt werden kann. Wir dürfen also gespannt sein, in welchen Minispielen die Geräte zum Einsatz kommen werden.

Bildmaterial: Everybody 1-2-Switch!, Nintendo