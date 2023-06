Der Super Mario Bros. Film: Fortsetzung von Mario-Darsteller Chris Pratt in Aussicht gestellt

Der Super Mario Bros. Film knackte im Laufe der letzten Wochen einen Rekord nach dem anderen und entpuppte sich als waschechter Mega-Erfolg. Nur verständlich, dass Branchengröße Shigeru Miyamoto selbst davon so angetan ist, dass er bereits weitere Filme aus dem Nintendo-Kosmos in Aussicht stellte.

Dass wir schon bald mit Neuigkeiten zu einer Fortsetzung des Mega-Hits rechnen dürfen, stellte nun Mario-Darsteller Chris Pratt in Aussicht.

Pratt überwältigt vom Erfolg – Nachfolger kommt

In einem Interview mit ET Online erklärte Pratt, dass die meisten Produktionen aufgrund des anhaltenden Autorenstreiks vorerst auf Eis gelegt seien, dass jedoch Informationen zum nächsten Mario-Film folgen dürften, sobald dieser geklärt sei.

„Wir befinden uns mitten in diesem Autorenstreik, und deshalb wurde aus den richtigen Gründen alles pausiert und auf Eis gelegt“, erklärt Pratt. Und weiter: „Ich unterstütze die WGA [Anm.: Writers Guild of America] und unsere AutorInnen wirklich. Wenn die Verhandlungen abgeschlossen sind und die AutorInnen sich wohlfühlen, weiterzumachen, wird es Zeit, darüber zu sprechen, was als Nächstes kommt.“

„Wir sind jedoch sehr dankbar für die Unterstützung“, fügt Pratt hinzu. „[Es ist] für mich wirklich schockierend, wie erfolgreich dieser Film war.“

Pratt hatte mit einer tollen Rezeption gerechnet – man habe seine Erwartungen aber völlig übertroffen. Er erklärt: „Ich meine, ich hatte erwartet, dass die Leute es so lieben würden, wie ich davon begeistert war, aber es ist wirklich generationenübergreifend auf der ganzen Welt. Die Leute lieben es. Sie lieben Mario… Es ist ein wirklich lustiger, lustiger, süßer, herzerwärmender Film und, Gott, ich kann nicht glauben, dass ich ein Teil davon bin.“

Auch Nintendo-Präsident zeigt sich zufrieden

Und nicht nur Pratt ist begeistert. Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa zeigt sich auch begeistert, hat der Film doch ebenso positive Auswirkungen auf weitere Geschäftszweige gehabt.

„Zum Beispiel steigen die Verkäufe von Mario-bezogenen Merchandise-Artikeln und die Aktivität klassischer Mario-Titel, die über Nintendo Switch Online gespielt werden können, nimmt leicht zu“, erklärte Furukawa im Zuge einer kürzlichen Besprechung der Quartalsergebnisse.

„Langfristig glauben wir, dass dies ein starker Berührungspunkt sein wird, der Menschen, die noch nie zuvor Spiele gespielt haben, zu Fans von Mario und Nintendo macht und das Interesse von Menschen erneuert, die früher (auf einer Nintendo-Spieleplattform) gespielt haben, aber aktuell pausieren.“

Klingt also ganz so, als schmiede man bereits umfangreiche Pläne für die Zukunft. Aber nicht nur mit einem Wiedersehen mit Mario sollte man rechnen. Ein „Big Deal“ zwischen Nintendo und Universal stehe angeblich kurz vor Abschluss, um auch The Legend of Zelda auf die große Leinwand zu bringen.

via VGC, Bildmaterial: Der Super Mario Bros. Film, Nintendo, Illumination Entertainment