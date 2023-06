Atelier Marie Remake bietet brandneuen Fotomodus und weitere Neuerungen

Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg ist ein vollständiges Remake des 1997 erschienenen PlayStation-Titels. Die Geschichte von Marie wird erstmals im Westen erscheinen und mit dem Remake gibt es natürlich auch einige Neuerungen.

Mit dabei ist beispielsweise ein brandneuer Fotosmodus. Der darf in einem JRPG heutzutage natürlich nicht fehlen. Mit Posen und verschiedenen Ausdrücken könnt ihr Marie ins richtige Licht rücken. Fotos können anschließend mit Stempeln und Aufklebern verziert werden.

Koei Tecmo verweist zudem auf die Überarbeitung von sechs „lustigen“ Minispielen. Sie seien für die modernen Plattformen neu gestaltet worden Auf die MInispiele wie „Golden Salmon Search“ oder „Apple Rush“ kann über das Menü „Extras“ zugegriffen werden. Wer diese Minispiele erfolgreich absolviert, wird mit wertvollen Gegenständen belohnt.

Ihr erlebt in Atelier Marie Remake die Geschichte der Studentin Marie, deren Bemühungen, die Alchemie zu erlernen, hoffnungslos erscheinen. Innerhalb von fünf Jahren muss sie es schaffen, ihre Abschlussprüfung zu meistern.

Wie genau es dazu kam, dass Koei Tecmo nach all den Jahren ausgerechnet das nie lokalisierte Atelier Marie neu auflegt, das erklärte uns Producer Junzo Hosoi kürzlich in einem Interview. Für die Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und für PCs (Steam) wird Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg weltweit am 13. Juli erscheinen. Hierzulande nur digital – aber in Asien, beispielsweise über Play-Asia*, bekommt ihr eine englischsprachige Handelsversion.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg, Koei Tecmo, Gust