Zelda: Tears of the Kingdom erfüllt diesen großen Fan-Wunsch, bestätigen die Entwickler

Im Zuge von Nintendos „Ask the Developers“ stehen regelmäßig EntwicklerInnen Rede und Antwort und bieten so spannende Einblicke in ihre Projekte. In der neuesten Ausgabe stand das Team hinter dem heiß erwarteten The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Rede und Antwort.

Und bestätigt nun einige Spekulationen und – noch viel wichtiger – Hoffnungen der Fans.

In den Himmel und den Untergrund

Director Hidemaro Fujibayashi erklärt nämlich, dass „Breath of the Wild“ trotz seiner weiten Welt mit hohen Bergen weitgehend auf zweidimensionales Gameplay setzte. Das ändert sich mit „Tears of the Kingdom“, das ganz im Gegenteil auf Vertikalität setzt.

Na klar, werdet ihr sagen – immerhin geht es in den Himmel von Hyrule, das ist bekannt. Fujibayashi gibt aber auch an, dass es auch einen Untergrund zu erforschen gibt. Einen kleinen Ausschnitt konnte man bereits im finalen Trailer zum Spiel erhaschen.

Das stand übrigens auch schon für „Breath of the Wild“ auf dem Zettel. Die Entwicklung war seinerzeit allerdings noch auf das System der Wii U ausgerichtet und limitierte damit die Möglichkeiten des Teams. Das sei jetzt eben nicht mehr der Fall.

Die neue Vertikalität wirke sich auch auf die Sound-Untermalung aus, wie Hajime Wakai erklärt. Er und das Team haben lange gewerkelt, um den unterschiedlichen Ebenen von Hyrule einen eigenen Charakter zu verleihen.

Rückkehr klassischer Dungeons

Es wird aber noch spannender. Auf die Frage, wie es um die Dungeons in „Tears of the Kingdom“ stehe, antwortet Fujibayashi:

Sie haben sich im Vergleich zum vorherigen Spiel verändert. Es gibt zum Beispiel einen Dungeon, der direkt von der Oberfläche Hyrules aus verbunden ist. Wenn Sie vom Himmel direkt in den Dungeon springen, lösen Sie ein Ereignis aus. Wir glauben, dass dies eine neue Erfahrung sein wird, die im vorherigen Spiel nicht möglich war.

Technical Director Takuhiro Dohta ergänzt, dass das Team die neuen Dungeons an die regionale Umwelt angepasst haben und sie so individuellen Charakter besitzen. Art Director Satoru Takizawa unterstreicht die Aussage und bestätigt so die Hoffnung vieler Fans:

Die vier Titanen waren die Dungeons im letzten Spiel und sie ähnelten sich im Design. Diesmal sind die Dungeons riesig und jedes hat sein eigenes regionales Erscheinungsbild, wie es typisch für „The Legend of Zelda“-Spiele ist. Wir glauben, dass sie den SpielerInnen eine zufriedenstellende Herausforderung bieten werden. Es war sicherlich eine Herausforderung, sie zu entwickeln!

Da ist sie also, die Bestätigung. „Tears of the Kingdom“ wird offensichtlich wieder mit einer klassischeren Dungeon-Erfahrung aufwarten. Ob diese gelungen ist, können wir schon bald herausfinden. Bereits am 12. Mai erscheint der Titel. Wenn ihr euch für eine Vorbestellung entscheidet, dann habt unseren Pre-Order-Guide im Blick. Bei diversen Händlern gibt es unterschiedliche Vorbestellerboni.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo