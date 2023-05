Video-Botschaft von Aonuma zum Launch von Zelda: Tears of the Kingdom

Endlich! Seit heute ist The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verfügbar und die meisten von euch werden bereits in Links neues Abenteuer gestartet sein oder es noch im Laufe des Wochenendes tun. Püntklich zum Start winkt nun der Launchtrailer, der euch auf das große, neue Abenteuer in Hyrule einstimmen soll.

Das Team wünscht „Viel Spaß!“

Zur Feier der Veröffentlichung haben Produzent Eiji Aonuma und Director Hidemaro Fujibayashi außerdem eine Nachricht für die Fans.

Das Team habe sich alle Mühe gegeben, „Tears of the Kingdom“ für alle SpielerInnen ansprechend zu gestalten. Egal, ob ihr den Vorgänger gespielt habt oder neu einsteigt – das Team verspricht großen Spaß. Immerhin bietet Hyrule nun allerhand Veränderungen. Aonuma und Fujibayashi ermutigen euch, die Himmel, Höhlen und mehr zu erkunden. Es warten allerhand Überraschungen.

Und zum Abschluss wünschen die beiden dann noch sympathisch „Viel Spaß“ auf Deutsch. Dem können wir nur beipflichten: Viel Spaß bei eurem Abenteuer – teilt eure Eindrücke gern in den Kommentaren!

Der Launch-Trailer und eine Nachricht vom Team

Der Launch-Trailer:

Eine Nachricht von Produzent Eiji Aonuma und Director Hidemaro Fujibayashi:

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo