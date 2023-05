Vampyre Cosmetics arbeitet an Make-Up-Kollektion zu Silent Hill

„Silent Hill“-Fans dürfen sich auf eine künftige Kollaboration der beliebten Horror-Marke mit Vampyre Cosmetics freuen. Wie man via offiziellen Twitter-Kanal bekannt gab, soll die Kollektion mit „Bildern aus den Spielen“ aufwarten. Ob sich die Aussage auf das Design des Produktes oder die Farbpalette bezieht, bleibt vorerst unklar.

Make-Up im Stile von Silent Hill

Die „Silent Hill“-Spiele bauen vorrangig auf graue Töne und eine triste Ästhetik in der titelgebenden Stadt. Wechselt man hingegen in die schaurige Alternativ-Version von Silent Hill, begrüßen SpielerInnen ebenso rostig rote Töne.

In der Vergangenheit boten Vampyre Cosmetics aber auch schon lebendige Paletten mit starken Farben an. Fans der Serie werden sich also aller Voraussicht nach nicht nur mit grauen und roten Farben zufriedengeben müssen.

Vampyre Cosmetics schreibt es sich übrigens auf die Fahne, Schönheitsideale aufzubrechen, um individuellen Looks eine Bühne zu bieten. Alle Produkte sind vegan, cruelty- und talc-free. Das Unternehmen wird von Frauen, Menschen mit Behinderungen und „LGBT+“-Mitgliedern geführt. In der Vergangenheit kollaborierte das Unternehmen bereits mit „Emily the Strange“, „Alice Cooper“ und „Winchester Mystery House“.

Mit Silent Hill 2 steht uns bald ein Remake des gleichnamigen Originals ins Haus – das Bloober Team übernimmt die Entwicklung. Auch Masahiro Ito ist hier wieder mit seiner Expertise an Bord. Zusätzlich winken Silent Hill: Townfall und Silent Hill f am Horizont. Außerdem ist mit Return to Silent Hill ein neuer Kinofilm in Arbeit – dessen Dreharbeiten starten in Kürze und finden unter anderem in Deutschland statt.

via Siliconera, Bildmaterial: Vampyre Cosmetics