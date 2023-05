Ryu Ga Gotoku Studio und Sega veranstalten RGG Summit Summer 2023 im Juni

Ryu Ga Gotoku Studio und Sega werden auch in diesem Jahr einen Sommer-Livestream abhalten. Bei der RGG Summit Summer 2023 / Ryu Ga Gotoku Studio New Titles Presentation wird man am 16. Juni um 12 Uhr japanischer Zeit, das ist 5 Uhr morgens deutscher Zeit, die neuesten Ankündigungen das Studio betreffend machen. Die Show wird bei YouTube und Niconico ausgestrahlt.

Aller Voraussicht nach dürfte man vor allem die unlängst angekündigten Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name und Like a Dragon 8 ins Rampenlicht rücken. Zu beiden Spielen gab es seit ihrer Ankündigung im September 2022 keine Neuigkeiten mehr.

Gespannt sein dürfen Studio-Fans, ob Ryu Ga Gotoku darüber hinaus Überraschungen für die Veranstaltung bereithält. Den Action-Anteil der Yakuza-Serie hat man bekanntlich Lost Judgment vermacht, wo es allerdings rechtliche Probleme gab. Die scheinen inzwischen gelöst. Wird die Serie fortgesetzt?

Bildmaterial: Like a Dragon 8, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio