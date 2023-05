Purah ist die neue Obsession der Fans in Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist da und über Ganondorf spricht niemand mehr. Und das, obwohl sich das Internet doch erst kürzlich ziemlich vernarrt in den fiesen Hünen zeigte.

Das könnte daran liegen, dass sich viele SpielerInnen zum Auftakt des neuen Abenteuers auf die Fahne geschrieben haben, die Hauptgeschichte von „Tears of the Kingdom“ vorerst aufs Abstellgleis zu verfrachten. Immerhin bietet Hyrule so viel zu tun und erkunden, dass Zelda und der Dämonenkönig durchaus erstmal warten können.

Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass das Internet eine neue Obsession gefunden hat. Ganondorf ist out – der neue „everybody’s darling“ ist nun eine alte Bekannte im neuen Gewand: Purah!

Alte Bekannte in neuem Gewand

KennerInnen des Vorgängers werden sich an die emsige Wissenschaftlerin erinnern. Hier scheute sie bereits vor keinem Experiment zurück und präsentierte sich entsprechend in Gestalt einer Sechsjährigen. Das ist lustig, weil sie zum Zeitpunkt von „Breath of the Wild“ bereits um die 120 Jahre alt ist.

Nun: In „Tears of the Kingdom“ hat Purah offensichtlich nochmal an ihren Experimenten gefeilt und einmal mehr ihr Aussehen verändert. Als einen der ersten „wichtigen“ NPCs im neuen Spiel, treffen wir sie als junge Frau in ihren 20ern an. Damit entspricht ihr Äußeres jetzt in etwa ihrem Aussehen zum Zeitpunkt des Spin-Offs „Zeit der Verheerung“. Hundert Jahre vor den Geschehnissen von „Breath of the Wild“ war die junge Wissenschaftlerin damals immerhin noch tatsächlich jung.

Ihr könnt es schon denken: Fans sind angetan von Purahs neuem, alten Look. Soziale Medien wie Twitter teilen allerhand Screenshots und Videos der attraktiven 120-Jährigen. Und ja, auch entsprechende Fan-Arts schlagen langsam aber sicher auf. Nach denen sucht ihr aber lieber selbst!

Na mal sehen, wie lange diese Obsession anhält. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist ab sofort für Nintendo Switch verfügbar.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo