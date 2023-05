Piggyback nennt Details zum Lösungsbuch zu Zelda: Tears of the Kingdom

Nachdem das Lösungsbuch bereits bei Amazon aufgetaucht und vorbestellbar war, hat Piggyback das offizielle Begleitbuch zu Zelda: Tears of the Kingdom jetzt auch offiziell vorgestellt. Somit gibt es heute einige neue Details zum Inhalt.

Zelda: Tears of the Kingdom würde uns „mit auf eine Reise in eine Welt voller abwechslungsreicher Missionen, herausfordernder Rätsel, gefährlicher Monster und aufregender Abenteuer“ nehmen. Das wird sich bekanntlich am Freitag herausstellen. Zum Buch heißt es:

Um diesem außergewöhnlichen Spiel gerecht zu werden, entstand in enger Zusammenarbeit mit Nintendo dieses umfassende offizielle Buch – dein unverzichtbarer Begleiter in einem neuen, verwandelten Hyrule. Wir haben sämtliche Ebenen von Hyrule erforscht mit einem Ziel: dich dabei zu unterstützen, einfach alles in dieser riesigen Spielwelt zu entdecken und zu erleben.

Das Buch soll „alle Rätsel und Geheminisse“ von „Der Schrein der Weisen“ lösen. Neben einem Leitfaden gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr euren eigenen Weg beschreitet und dazu die „Tipps und Expertise“ des Buches nutzt, wann immer ihr sie braucht.

Einen großen Teil des Buches nimmt der „riesige Atlas von Hyrule“ ein, der 100 Seiten stark ist und mit dem euch nichts entgehen soll. Detaillierte Karten erwarten euch in diesem Atlas, mit dem ihr eure Expeditionen planen können sollt.

Ohne zu viel zu verraten, verspricht Piggyback 100-prozentige Vollständigkeit: „Wenn du es bekämpfen kannst, verraten wir dir, wie du es schlagen kannst; wenn du es brauchst, sagen wir dir, wo du es findest!“

Ob es inhaltliche Unterschiede zwischen der Standardedition und der Collector’s Edition gibt, geht aus der heutigen Vorstellung nicht hervor. Die Seitenzahl der Bücher spricht dagegen: Beide Exemplare bieten 496 Seiten. Unterschied offenkundig: Das Hardcover der Collector’s Edition, während die Standardedition ein Softcover bietet.

Bildmaterial: Piggyback