Neuer Screenshot zu Zelda: Tears of the Kingdom präsentiert ein mysteriöses Tor

Die Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom steht vor der Tür. Zuletzt rührte Nintendo die Werbetrommel mit einem finalen Trailer und diversen TV-Spots. Und auch MedienvertreterInnen zeigten sich im Zuge der Preview-Sessions zum anstehenden Switch-Highlight mehr als begeistert.

Auf dem Weg zur Zielgeraden nimmt Nintendo nun zwar den Fuß etwas vom Gaspedal, lädt Fans aber zum Spekulieren ein. Via offiziellen Twitter-Kanal zum Spiel veröffentlichte man nämlich einen Screenshot mit mysteriösem Inhalt.

Mysteriöses Tor in neuem Screenshot

Der Screenshot zeigt Link auf einer der Himmelsinseln. Vor ihm ist ein Steintor zu erkennen, geziert von steinernen Drachen. Diese projizieren ein mysteriöses Symbol in die Mitte es Tores. Im Zentrum des Symbols ist das Icon für Links neue Fähigkeit „Ultrahand“ zu erkennen.

Gut möglich, dass es sich bei dem Tor um den Zugang zu einer neuen Form der bekannten Schreine handelt. Das leuchtende Symbol könnte entsprechend auf die Fähigkeit hindeuten, die zur Aktivierung des Schreins oder gar zur Lösung innerhalb notwendig ist. Spätestens in einer Woche wissen wir mehr.

Zuletzt warf das Bild einer Gacha-Maschine in „Tears of the Kingdom“ Fragen auf. Entwarnung war aber schnell gegeben – uns erwarten keine Echtgeld-Mechaniken.

Wenn ihr euch schon mal in Stimmung für die Veröffentlichung von „Tears of the Kingdom“ bringen möchtet, schaut – oder hört – doch in das orchestrale Konzert des japanischen Ensembles G.A.P. rein, das ab sofort frei via YouTube zugänglich ist.

Bereits am 12. Mai erscheint „Tears of the Kingdom“. Wenn ihr euch für eine Vorbestellung entscheidet, dann habt unseren Pre-Order-Guide im Blick. Bei diversen Händlern gibt es unterschiedliche Vorbestellerboni.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo