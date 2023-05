Neue Gratis-Prämie: Holt euch zu Zelda: Tears of the Kingdom einen leuchtenden Anhänger

Im My Nintendo Store ist eine neue, physische Prämie verfügbar und ihr habt hoffentlich noch einige Platin-Punkte aufgehoben. Die Prämie widmet sich nämlich Zelda: Tears of the Kingdom.

Gegen 600 Platin-Punkte könnt ihr euch einen Schlüsselanhänger mit Leuchteffekt bestellen. Der Anhänger ist gratis, ihr müsst allerdings wie immer für die Versandkosten (2,99 Euro) aufkommen.

Da es sich diesmal um einen lagernden Artikel handelt, könnt ihr sogar mit PayPal bezahlen. Der Schlüsselanhänger hat einen Durchmesser von etwa 5 cm und ist aus einer Zinklegierung hergestellt.

Ziehe besonders heldenhaft in deine alltäglichen Abenteuer mit diesem Schlüsselanhänger aus Metall im Stil von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Er leuchtet sogar im Dunkeln! Der Leuchteffekt des Schlüsselanhängers wird verstärkt, wenn du ihn ein paar Minuten lang vor eine helle Lichtquelle hältst.

Bildmaterial: Nintendo