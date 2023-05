Mortal Kombat: Neue Teaser deuten auf einen Reboot der Serie hin

Erst kürzlich veröffentlichten NetherRealm Studios ein Video zum 30. Jubiläum der beliebten „Mortal Kombat„-Serie. In diesem dankt das Team seinen treuen Fans, ohne die satte elf Hauptspiele und weitere Ableger nicht möglich gewesen wären.

Reboot der Serie?

Am Ende des Videos wartete dann noch ein kurzer Teaser, der eine Sanduhr zeigt. Der Sand rinnt durch diese, ehe das letzte Korn effektvoll explodiert.

Dürstende Fans nahmen sich den Teaser gleich zur Brust, um Theorien zu spinnen – immerhin liegt Mortal Kombat 11 nun bereits vier Jahre zurück. Eine beliebte Theorie: Der Teaser deutet auf den nächsten Ableger hin, der ein Reboot sein könnte.

Im Vorgänger nutzt der Charakter Kronika eine – prominent in Szene gesetzte – Raum und Zeit verändernde Sanduhr. Könnte es also sein, dass eben diese zu Bruch geht und den „Reset“ des Universums zur Folge hat? Ein weiteres – via offiziellem Twitter-Kanal zum Spiel veröffentlichtes – Video befeuert die Theorie jedenfalls.

In diesem folgt die Kamera dem Sekundenzeiger einer Uhr, der auf die Zwölf hinzusteuert. Kurz vorher überspringt er sie aber kurzerhand, um auf der Eins Halt zu machen. Winkt also kein „Mortal Kombat 12“, sondern ein frischer Neustart der Serie?

„It is almost time“, heißt es im Tweet. Lange müssen sich Fans also vermutlich nicht mehr gedulden, ehe das Geheimnis um den nächsten Teil der Serie enthüllt wird.

