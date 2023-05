Marvelous Game Showcase 2023 soll Ausblick auf kommende Spiele des Publishers geben

Marvelous wird seinen Teil zum Gaming-Sommer beitragen und kündigte dazu das Marvelous Game Showcase 2023 an. Es soll allerdings schon Ende Mai stattfinden und damit zeitlich noch vor dem alten „E3-Zeitraum“ und wohl auch früh genug, um nicht vom Summer Game Fest vereinnahmt zu werden.

Es soll die neuesten Details zum kommenden Spiele-Line-up geben, weitere Details und auch ein konkretes Datum gab man bisher nicht bekannt. Die „Ankündigung“ erfolgte im Rahmen der Vorstellung der Geschäftszahlen. Man kann davon ausgehen, dass es bald eine medienwirksamere Ankündigung gibt.

Was hat Marvelous derzeit in petto? Loop8: Summer of Gods erscheint schon am 6. Juni und sollte eine untergeordnete Rolle spielen. Story of Seasons: A Wonderful Life hat mit dem 27. Juni 2023 ebenfalls schon einen konkreten Termin. Rune Factory 3 Special (5. September) liegt noch ein wenig weiter in der Ferne.

Zeit wäre es sicherlich für erste Details zum neuen Rune Factory. Das neue Spiel kündigte man bereits im September 2022 an. Shiro Maekawa bestätigte dabei, dass es sich nicht um Rune Factory 6 handeln würde, sondern um einen Serienableger.

via Gematsu, Bildmaterial: Rune Factory 5, Marvelous, XSEED Games, Hakama