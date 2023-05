Lo-Fi Elden Ring: Bleak Sword DX erscheint im Juni für Nintendo Switch und PCs

Publisher Devolver Digital gab bekannt, dass der vom Entwickler more8bit entwickelte Lofi-Action-Fighter Bleak Sword DX am 8. Juni 2023 für Nintendo Switch und PCs erscheinen wird.

Das düstere Fantasy-Action-Spiel beschreibt man dabei als „Lo-Fi Elden Ring“ – das weckt natürlich Erwartungen. Bei Steam gibt es eine Demo, mit der ihr reinspielen könnt.

Bei Bleak Sword DX handelt es sich um ein Fantasy-Actionspiel, in dem sich SpielerInnen durch kompakte und nur so vor Gefahren strotzende Dungeons kämpfen müssen. Die ganze Spielwelt ist dabei in einer Art Diorama-Look gehalten. Man schaut also von schräg oben auf die Spielwelt.

Ursprünglich wurde Bleak Sword für Apples iOS-System entwickelt und erschien für iPhone und iPad bereits am 19. September 2019. Bleak Sword DX ist also eine erweiterte und leicht modernisierte Version des Mobile-Originals. Neben dem Hauptspiel sind auch drei DLC-Kapitel mit neuen Level- und Gegner-Layouts enthalten.

Die neue DX-Version bekommt dazu zahlreiche Verbesserungen und neue Features wie den „Randomizer“, mit dem die Reihenfolge der Bosse neu festgelegt wird. Zudem werden eine verbesserte KI und ein neues Steuerungssystem sowie verbesserte Effekte versprochen.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Bleak Sword DX, Devolver Digital, more8bit