Erst kürzlich berichteten wir über einen zweifelhaften Trend in Bezug auf The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. SpielerInnen machten es sich zur Aufgabe, den kleinen Krogs auf möglichst kreative Weise das Leben schwer zu machen.

Birkda ist das neue Opfer

Der Trend flaut langsam ab – es gibt eben nur so und so viele Wege, die kleinen Racker zu schikanieren. Eine Spielerin hält sogar dagegen und bereitet einem grünen Zwerg zur Abwechslung sogar mal eine gute Zeit. Wie sie via Twitter zeigt, baute sie dem Krog eine hübsche Schaukel.

Die Krogs geraten vielleicht in den Hintergrund, das nächste Opfer ist aber bereits gefunden. Nun widmen sich SpielerInnen offensichtlich Birkda. Ihr werdet ihm sicher schon über den Weg gelaufen sein – Birkda hat es sich auf die Fahne geschrieben, Schilder von Dumsda in ganz Hyrule zu befestigen.

Oder sagen wir: Er versucht es. Die Holzschilder präsentieren sich nämlich äußerst widerspenstig und drohen durchweg in den Dreck zu fallen, sofern Birkda nicht mit vollem Körpereinsatz dagegen hält. SpielerInnen haben bei einem Zusammentreffen aber die Möglichkeit, dem treuen Dumsda-Anhänger unter die Arme zu greifen.

Mit herumliegenden Bauteilen schustern sie im Bestfall eine behelfsmäßige Konstruktion zusammen, die das Schild stützt. So kann sich Birkda von den Strapazen erholen und SpielerInnen mit Rubinen, Reisbällchen und mehr belohnen.

Ihr seht sicher, wo die Reise hingeht: Anstatt zu helfen, fangen erste SpielerInnen an, sich kreative Methoden auszudenken, auch Birkda das Leben noch schwerer zu machen als es schon ist. Via Reddit präsentierte ein/e SpielerIn nun eine Raketen-angetriebene Konstruktion, die das Schild in luftige Höhen transportiert, anstatt es im Boden festzuankern. „Unverzeihlich!“, klagt Birkda. Zurecht!

Ihr helft Birkda aber bei seinen Strapazen, oder? Oder?

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo