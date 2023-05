In der Zeitschleife: Ein Video-Leitfaden für das Leben in Loop8: Summer of Gods

Marvelous legt mit einem weiteren Video zu Loop8: Summer of Gods nach. In der alternativen Realität der 1980er-Jahre übernehmt ihr die Rolle von Nini und erkundet das wunderschöne Küstendorf Ashihara.

Dieses schöne Fleckchen Erde hatte man uns im letzten Trailer vorgestellt. Im neuen Video geht es heute um den Alltag in Ashihara. Das Video trägt den Titel „You’ll Know It When You See It! A Guide to Life in Ashihara“ – na, mal sehen!

Um mehr über Ashihara und seine Inspirationen zu erfahren, besucht den Marvelous-Blog. Dort gab Game Designer und Scenario Writer Yuri Shibamura kürzlich ein interessantes Interview.

Lebt den Alltag, bekämpft das Außergewöhnliche

In Loop8: Summer of Gods lebt ihr den Alltag und bekämpft das Außergewöhnliche. Lebe einen Sommer ganz für dich, während du Beziehungen zu den Menschen um dich herum aufbaust und gleichzeitig gegen Katastrophen kämpfst, die als „Kegai“ bekannt sind.

Der namensgebende Loop kommt ins Spiel, da man die Dinge neu starten kann. Bis zu einem bestimmten Punkt kann man das Spiel zurückspulen, während man selbst den aktuellen Zustand beibehält.

Die Veröffentlichung erfolgt für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Steam am 6. Juni. Dabei gibt es sogar deutsche Texte und eine Handelsversion. Eine solche ist bei Amazon* sogar schon vorbestellbar.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Loop8: Summer of Gods, Marvelous, XSEED Games, SIEG Games