Immer im Takt bleiben: Cadence of Hyrule könnt ihr jetzt gratis auf Nintendo Switch spielen

Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer feat. The Legend of Zelda ist das aktuelle Gratis-Game bei Nintendo Switch Online. Wenn ihr ein Abo besitzt, könnt ihr das Spiel jetzt ohne zusätzliche Kosten im vollen Umfang spielen.

Dieses rhythmische Action-Abenteuer ist in der Welt von The Legend of Zelda angesiedelt. SpielerInnen können die nach dem Zufallsprinzip generierte Oberwelt und Dungeons erkunden, die sich unterscheiden, wenn man als Link oder als Prinzessin Zelda unterwegs ist.

Der Übersichtstrailer zum Spiel:

Bildmaterial: Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda, Nintendo, Spike Chunsoft, Brace Yourself Games