Final Fantasy XVI: So wurde das Kampfsystem von Marvel vs. Capcom 2 inspiriert

Spricht man über das Kampfsystem von Final Fantasy XVI fällt häufig der Vergleich zu Devil May Cry. Und das sicherlich zurecht, zeichnet sich doch Ryota Suzuki als Combat Director für das Kampfsystem verantwortlich. Und der wirkte immerhin an Devil May Cry 4 und 5 mit. Aber ebenso an Marvel vs. Capcom 2 – welches das Kampfsystem von Final Fantasy XVI ebenso inspiriert habe.

Marvel vs. Capcom 2 inspirierte das Kampfsystem

„Es gibt tatsächlich etwas von Marvel vs. Capcom 2, das wir übernommen und in Final Fantasy XVI eingefügt haben, und wie Sie vielleicht wissen oder auch nicht, hatten wir in Marvel vs. Capcom 2, ein Assist-System, mit dem man seinem Partner im Kampf Befehle erteilen konnte“, erklärt Suzuki.

Er führt aus: „Und durch die Implementierung dieses Systems konnten wir das Gefühl erzeugen, dass nicht nur eins gegen eins, sondern mehrere Personen gleichzeitig kämpfen, um dieses sehr frenetische Kampfsystem zu schaffen. Einen Teil dieses Wissens haben wir in die Entwicklung des Systems um Torgal [Clives treuer Hund, dem man im Kampf verschiedene Befehle geben kann] eingebracht, sodass man ihm Befehle geben kann – man ist auf sich gestellt und arbeitet dennoch zusammen.“

Er und das Team von Capcom entwickelten besagtes Assist-System vor 22 Jahren. SpielerInnen nutzten es, um dem Kampfpartner Befehle zu erteilen. Der Haken: Dadurch entstand eine kurze Phase, in der die Hauptfigur handlungsunfähig wurde. Ein Aspekt, den das Team hinter Final Fantasy XVI ausgemerzt haben wollte.

„[Auf diese Weise] ist der Spieler, wenn der Befehl gegeben wurde, weiterhin in der Lage, zu handeln, sodass es zu hektischen Schlachten kommt, bei denen sowohl der Partner [Torgal] als auch der Spieler am Geschehen teilnehmen.“

Übrigens seien auch die Spezialangriffe in Final Fantasy XVI von Marvel vs. Capcom 2 inspiriert. Passen SpielerInnen bestimmte Eingaben richtig ab, werden spezielle Moves in Echtzeit ausgelöst. Fans von Marvel vs. Capcom dürften sich hier lose an den Prügler von 2000 erinnert fühlen.

