Erste Zahlen zu Metroid und Fire Emblem: Die meistverkauften Switch-Spiele von Nintendo

Teil des aktuellen Geschäftsberichts von Nintendo ist wie immer auch ein Blick auf die Verkaufszahlen der First-Party-Software. Nintendo bietet hier eine ständig aktualisierte Top 10 an, die natürlich nach all den Jahren schon reichlich festgefahren ist. Nennenswerte neue Zahlen weist man deshalb einzeln aus.

Zunächst die Top 10:

Mario Kart 8 Deluxe – 53,79 Millionen Animal Crossing: New Horizons – 42,21 Millionen Super Smash Bros. Ultimate – 31,09 Millionen Zelda: Breath of the Wild – 29,81 Millionen Pokémon Schwert und Schild – 25,82 Millionen Super Mario Odyssey – 25,76 Millionen Pokémon Karmesin und Purpur – 22,10 Millionen Super Mario Party – 19,14 Millionen New Super Mario Bros. U Deluxe – 15,41 Millionen Ring Fit Adventure – 15,38 Millionen

Was nehmen wir hier mit? Mario Kart 8 Deluxe spielt weiterhin in einer eigenen Liga und konnte sich im zurückliegenden Quartal weitere 1,79 Millionen Mal verkaufen. Von diesen Quartalszahlen träumen die meisten Spiele in ihrer Gesamtverkaufszeit. Hier findet ihr den Blick auf das letzte Nintendo-Quartal.

Karmesin und Purpur können Schwert und Schild noch nicht einholen. Breath of the Wild wird wohl im Hinblick auf die bevorstehende Veröffentlichung von Tears of the Kingdom mit den nächsten Zahlen ganz sicher die 30 Millionen knacken. New Super Mario Bros. U Deluxe bekam einen Schub und rückt wieder in die Top 10 vor, dafür fällt Pokémon Let’s Go hinten herunter.

Darüber hinaus nannte man diese Zahlen:

Pokémon-Legenden: Arceus – 14,83 Millionen Luigi’s Mansion 3 – 12,82 Millionen Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 11,38 Millionen Splatoon 3 – 10,67 Millionen Mario Party Superstars – 10,17 Millionen Nintendo Switch Sports – 9,60 Millionen Kirby und das vergessene Land – 6,46 Millionen Mario Strikers: Battle League – 2,54 Millionen Xenoblade Chronicles 3 – 1,86 Millionen Fire Emblem Engage – 1,61 Millionen (neu) Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – 1,46 Millionen (neu) Metroid Prime Remastered – 1,09 Millionen (neu) Bayonetta 3 – 1,07 Millionen

Der Pokémon-Ableger Arceus verpasst die Top 10 also knapp. Erste Zahlen gibt es zu den neuen Ablegern zu Fire Emblem, Kirby und Metroid Prime – wobei, zwei dieser Spiele sind ja „nur“ Neuauflagen. Bayonetta 3 kann im zurückliegenden Quartal seine Zahlen nur um 30.000 Einheiten steigern. Das Spiel hat mit 1,07 Millionen Einheiten seinen Zenit also wohl schon erreicht.

Metroid Prime Remastered kommt nur auf 1,09 Millionen verkaufte Einheiten in seinem Launchquartal. Das ist etwas überraschend, da die Reihe mit Metroid Dread einen neuen Verkaufsmeilenstein erreichte und Metroid Prime Remastered von allen Seiten gelobt wurde. Doch an Dread kann es nicht anknüpfen, was die Verkaufszahlen angeht.

via Nintendo, Bildmaterial: Metroid Prime Remastered, Nintendo, Retro Studios