Der Party-Shooter Foamstars von Square Enix erinnert nicht von ungefähr an Splatoon

Das PlayStation Showcase am Mittwochabend bot auch eine Ankündigung von Square Enix. Während Rollenspiel-Fans wohl vor allem auf Neuigkeiten zu Final Fantasy VII Rebirth gehofft haben dürften, bekamen sie stattdessen Foamstars serviert.

4v4-Schaumschlachten

Der 4v4-Party-Shooter für PlayStation 5 und PlayStation 4 lässt SpielerInnen in „energiegeladenen Schaumstoffschlachten“ gegeneinander antreten.

Wie es im entsprechenden PlayStation-Blog-Eintrag heißt, eigne sich der Schaum nicht nur für Angriffe. „Ihr könnt den Schaum auf den Boden schießen und schon beginnt dieser sich anzusammeln, wodurch sich das Gelände verändert.“

SpielerInnen können sich so etwa Schaumfestungen bauen und ihre Feinde vom Dach aus bekämpfen. Oder aber auf dem Schaum surfen und so das Schlachtfeld durchqueren. Erinnert nicht von ungefähr an Splatoon, oder? Musikalisch fühlt man sich hingegen an Persona erinnert. Ein wilder Mix.

Wann Foamstars erscheinen soll, ist derzeit noch nicht bekannt.

Foamstars im Ankündigungstrailer

