Deltarune: Toby Fox über Inspirationen aus Japan und Musik von Yoko Shimomura

Anlässlich der Veröffentlichung von Live A Live trafen sich Yoko Shimomura und Toby Fox zu einem gemeinsamen Interview. Die beiden verbindet auf den ersten Blick nicht viel, aber genau das Gegenteil ist der Fall, wie ihr erfahren könnt.

Der Undertale-Schöpfer komponierte nicht nur ein Stück für die Neuauflage, er zog als Heranwachsender auch allerhand Inspiration aus dem Original und anderen japanischen RPGs. Darüber sprach er im Square Enix Blog.

Final Fantasy VI sei sein erstes „traditionelles“ JRPG gewesen, erinnert er sich. Um später zu korrigieren: Zuvor müsste noch Secret of Mana dran gewesen sein! Unvergessen außerdem: Super Mario RPG. Es war auch sein erster Kontakt mit Musik von Shimomura-san. Zumindest unter den Spielen, in denen er die Musik auch bewusst wahrgenommen hat. Noch früher war Street Fighter II an der Reihe, in dem er sich von Dhalsim an einem Automaten verprügeln ließ.

„Von da an wollte ich alles über Shimomura-san, Nobuo Uematsu-san, Yasunori Mitsuda-san und viele weitere großartige KomponistInnen erfahren“, erklärt Toby Fox. Und dann kommt er auf Live A Live zu sprechen, das damals natürlich nicht lokalisiert wurde. Aber wegen der Musik musste er es spielen.

Und es hat Undertale inspiriert. „In Bezug auf individuelle Kapitel liebte ich das Mittelalter-Kapitel. Nach all den Szenarien mit untypischen Protagonisten war es ein exzellenter Kniff, schlussendlich ein Standard-Fantasy-Setting mit einem Ritterhelden als eines der „finalen Kapitel“ zu enthüllen“, erinnert sich Toby Fox.

„Und es war eine perfekte Hinführung zum letzten Kapitel selbst. Dass unser heroischer Ritter der Gerechtigkeit so enden würde … diese Art wunderbaren Verrats von Erwartungen war es auch, die mich beeinflusste, als ich Undertale schuf“, erklärt Fox.

Noch stärker sei dieser Einfluss von Live A Live möglicherweise in seiner aktuellen Arbeit, Deltarune, zu erkennen. „Nicht nur, dass die Story auf verschiedene Kapitel aufgespalten ist, die Spielfigur ist auch ein schwertschwingender Fantasy-Ritter, der womöglich eine andere Rolle als nur die des simplen „Helden“ spielt.“

Auch Gameplay-Mechaniken von Undertale sind von Live A Live inspiriert. „Ich fand das wirklich interessant an Live A Live, wie man im „Dämmerung der japanischen Edo-Ära“-Kapitel ein besonderes Item als Belohnung erhält, wenn man keinen Gegner tötet. Das hatte ich definitiv im Hinterkopf, als ich die Gnade-Mechaniken von Undertale machte“, so Fox.

Deltarune entwickelte sich in den letzten Jahren bekanntermaßen zu Toby Fox‘ Langzeitprojekt. In der Vergangenheit veröffentlichte man bereits zwei (kostenfreie) Kapitel zum Nachfolger des gefeierten Undertale. Ende März lieferte Toby Fox – gewohnt humorvoll – ein Update zum aktuellen Status des weiteren Spiels.

Bildmaterial: Deltarune, 8-4, Toby Fox