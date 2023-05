Das war … Kalenderwoche 20/2023

Das kommende PlayStation Showcase, erfreute und verärgerte Fans sowie die nächste Entwicklung in der Activision-Übernahme prägten die letzten Tage. Daneben erreichten uns jedoch auch einige interessante Neuankündigungen. Ganz zum Schluss findet ihr dann noch unsere beiden neuen Reviews. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet. Sony hält am 24. Mai ein PlayStation Showcase ab. Die Show soll etwas mehr als eine Stunde dauern und sich auf PS5- und PS-VR2-Spiele konzentrieren. Neben den PlayStation Studios verspricht man auch Neuigkeiten von Drittanbietern und Indies. Man darf gespannt sein!

Zum Review-Bombing von Horizon Forbidden West: Burning Shores (PS5) haben sich die Entwickler inzwischen einigermaßen gelassen geäußert. Erfreute Reaktionen aus der Transgender-Community gab es hingegen zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch). Gute Nachrichten gab es zudem für alle amiibo-Sammler: Pyra und Mythra gingen vor einigen Tagen endlich in die Vorbestellerphase.

Nach dem britischen Nein zur Activision-Übernahme wegen Bedenken im Cloud-Markt gibt es inzwischen weitere Entwicklungen. Diese fallen für Microsoft nun positiv aus. Die Europäische Kommission stimmt der Übernahme nämlich unter Auflagen zu. Das nächste Kapitel der Saga dürfte demnächst folgen.

Nach einem Teaser erreichte uns inzwischen die Ankündigung von Mortal Kombat 1 (PS5, Switch, Xbox Series, PC). Am 19. September 2023 erscheint das blutige Fighting-Spektakel. Auch viele kleinere Projekte wurden erstmals vorgestellt. Dazu gehört Project ME (Mobil), hier müsst ihr eine Stadt verwalten. Auf Himmelsinseln verschlägt es euch mit Lost Skies (PC) und in Mirthwood (PC) könnt ihr ein Mittelalter-Abenteuer erleben. Noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet sich Black Finger JET (PC), angelehnt an die 8-Bit-Ära ist Hayaku! and the Island of Darkness (PC) und Tako no Himitsu: Ocean of Secrets (PC) möchte zuerst bei Kickstarter punkten.

Am 22. September erwartet uns The Legend of Nayuta: Boundless Trails (PS4, Switch, PC) und Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten (PS4, PS5) erscheint schon am 8. September. Bei Steam könnt ihr schon länger zugreifen. Ein Interview zu Final Fantasy XVI (PS5) beschäftigte sich mit dem Protagonisten. In die Beta vom Wochenende zu Street Fighter 6 (PS4, PS5, Xbox Series, PC) führte uns Capcom mit Videos ein, diese sind aber auch so interessant. Aus Japan gab es einen weiteren Trailer zu CRYMACHINA (PS4, PS5, Switch, PC), welches hierzulande im Herbst folgt. Koei Tecmo hat derweil das Gameplay aus Nobunaga’s Ambition: Awakening (PS4, Switch, PC) genauer vorgestellt. Im Juni könnt ihr euch mit Layers of Fear (PS5, Xbox Series, PC) gruseln und Lords of the Fallen (PS5, Xbox Series, PC) hat inzwischen den konkreten Oktober-Termin.

Zum Otome Charade Maniacs (Switch) gab es den nächsten Schwung Charaktere zu sehen. Nächste Woche könnt ihr euch in die offene PS4-Beta von My Hero Ultra Rumble (PS4, Switch, Xbox One, PC) stürzen. Ein längeres Gameplay-Video zu Amnesia: The Bunker (PS4, Xbox One, Xbox Series, PC) zeigt euch den Titel kurz vor der hoffentlich wirklich stattfindenden Veröffentlichung. Mit handgezeichneter Grafik punkten will Bō: Path of the Teal Lotus (Switch, PC), während das Jump ’n’ Run Nocturnal (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) schon Anfang Juni erscheint. In denselben Zeitraum fallen der Lofi-Action-Fighter Bleak Sword DX (Switch, PC) sowie der 16-Bit-Platformer Tiny Thor (Switch, PC).

Alle Abonnenten des Erweiterungspasses von Nintendo Switch Online freuen sich in der nächsten Woche über drei Mario-Spiele. Nach der Switch-Veröffentlichung von Tin Hearts (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) folgten vor wenigen Tagen auch die weiteren Plattformen. Mit neuen Inhalten in den Sommer spritzt sich Splatoon 3 (Switch). Neue Kämpfer sind jeweils zu Guilty Gear -Strive- (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link) und The King of Fighters XV (PS4, PS5, Xbox Series, PC) (Link) unterwegs. In die Anime-Umsetzung von Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout erreichten uns neue Einblicke. Zu Sonic startet im Herbst eine Konzertreihe.

Damit kommen wir noch zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES. Für Fans ist Star Wars Jedi: Survivor (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) absolutes Pflichtprogramm. Die extrem schlechte Performance auf allen Plattformen enttäuscht hingegen. Eine kurzweilige Visual Novel findet ihr in Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo (Switch, PC, Mobil) (zum Testbericht). Eine kleine Perle mit einem interessanten Plottwist!