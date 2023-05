Das deutsche Shoot’em up Gunvein erscheint in dieser Woche für Nintendo Switch

Im vergangenen November erschien mit Gunvein ein Shoot ‚em up aus deutschen Gefilden für PCs via Steam. Nun folgt die Veröffentlichung für Nintendo Switch. Gunvein erscheint in dieser Woche – am 11. Mai – für Nintendos Hybridkonsole.

Deutsche „Shoot ‚em up“-Action

Der offizielle Auftritt auf der Nintendo-Webseite beschreibt den Titel als „intensives, dynamisches Bullet Hell STG, inspiriert von den Arcade-Meisterwerken der 90er und 00er“. Gunvein soll aggressives Spiel mit Ressourcen belohnen, mit denen SpielerInnen Ihre Schusskraft vorübergehend verstärken. Oder aber sie nutzen verheerende Bomben zur Auslöschung aller Feinde auf dem Bildschirm. Die erspielten Punkte nutzen SpielerInnen zur Freischaltung weiterer Inhalte via Shop-System.

Es winken neben dem Standard-Modus ein Arcade-Modus oder auch ein Roguelike-Modus, der SpielerInnen mit zufällig generierten Versionen der Level des Hauptspiels konfrontieren.

Der deutsche Entwickler NGDEV hat seinen Sitz in Hannover und ist schon länger in der Branche tätig. Genauer gesagt, seit 2001 – vorrangig widmete sich das Studio dabei der Produktion von 2D-Homebrew-Titeln Arcade-Gameplay für Neo Geo und Dreamcast. Zuletzt verantwortete es Titel wie Gunlord X und Kraut Buster.

Bildmaterial: Gunvein, NGDEV, Nintendo